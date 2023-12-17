منشور لـ حنان شوقي عن صحة الفنان جمال عبدالناصر يثير القلق.. وزوجته توضح

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان جمال عبدالناصر، وذلك بعدما تردد في الساعات القليلة عن مروره بأزمة صحية وذلك حسب ما نشرت الفنانة حنان شوقي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي رسالة طمأنة لجمهور ومحبي الفنان جمال عبدالناصر، قالت فاطمة الكاشف في تصريحات لـ«الوطن»، إن زوجها في أفضل حال، ولا يوجد أي أزمة صحية صعبة يمر بها في الوقت الحالي، خصوصًا وأنه حاليًا بالمنزل والأمر لا يخرج عن كونه قد أصيب بنزلة برد وارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

الحالة الصحية للفنان جمال عبدالناصر

واستطردت بقولها «الحمدلله كان شوية تعب عادي وسخونية بسبب نزلة البرد وحصل على المضادات الحيوية اللازمة، والأن أصبح بخير ولايوجد أي أزمة، بل على العكس يستعد لتصوير مشاهده في مشروع فني قريبًا، ولو لا قدر الله في حاجة أكيد مش هنخبي على الناس».

مطالبات بالدعاء

وعن المنشور الذي كتبته الفنانة حنان شوقي عبر حسابها على فيس بوك وتشير فيه لمرض جمال عبدالناصر، قالت إنها بالفعل تواصلت معها وأخبرتها أنه بصحة جيدة، وأن كل ما سمعته عن مرضه غير صحيح بالمرة ومجرد شائعات، وبالتالي قامت على الفور بحذف هذا المنشور من حسابها.

وكان جمال عبدالناصر قد أصيب بنزلة برد حادة في شهر نوفمبر الماضي استدعت نقله لإحدى المستشفيات لاجرائه بعض الفحوصات والتحاليل، ومع عدم خطورة حالته قام باستكمال علاجه بالمنزل.