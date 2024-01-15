وزير العمل: إعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف المستقبل

أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع «مهني 2030»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على إعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، والمهن المستحدثة في سوق العمل داخل وخارج مصر.

حقيبة وزارة العمل

أكد وزير العمل اهتمامه منذ توليه حقيبة وزارة العمل بتفعيل العمل في كافة الملفات التي تعمل الوزارة فيها، من حيث التدريب المهني والتشغيل، كما شهدت الوزارة تغيير إسمها من «القوى العاملة» إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء في تحقيق التنمية، كما أصبح أصحاب الأعمال شركاء في العديد من الملفات ومنها التدريب المهني.

75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنق

وأضاف «شحاتة» أن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج سنويًا ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم نصل للهدف التي وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهني، لذلك جاء مشروع مهني 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف.

وأضاف أنه جرى العمل في البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهني ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة والتي ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتي تعمل في إطارها، واختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقوم بدورها الإشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزارة على انضمامها للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فني تقني كفء يُشرف الدولة في الخارج.