«العمل»: نستهدف تسجيل 2.5 مليون عامل غير منتظم قبل انتهاء 2024

قال حسن شحاتة وزير العمل، إنّ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى مديريات العمل بالمحافظات، يبلغ مليونا و66 ألفا و873 عاملا غير منتظم، يستفيد منها 446 ألفا و318 عاملا من الخدمات المقدمة من الدولة، وبينها المنح الدورية والاستثنائية التي تصرف في المناسبات المختلفة.

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

وأضاف شحاتة لـ«الوطن»، على هامش إطلاق الوزارة للمؤتمر الأول مشروع «مهني 2030» بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسة طفرة للتنمية، أنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة كانت واضحة وصريحة بالزيادة والتوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة، ولذلك تستهدف الوزارة استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة الرسمية لتصل إلى 2.5 مليون عامل غير منتظم في سجلات مديريات العمل بالقاهرة والمحافظات قبل نهاية عام 2024.

تعويضات التأمين على حياة العمالة غير المنتظمة

وأشار الوزير إلى أنّ الدولة صرفت نحو 636 مليونا و894 ألف جنيه في صورة خدمات ورعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة الرسمية خلال عام 2023، استفاد منها نحو 231 ألفا و619 عاملا غير منتظم بالقاهرة والمحافظات، لافتا إلى أنّ إجمالي قيمة تعويضات بوليصات التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم 12 مليونا، استفاد منها 105 عمال غير منتظمين مسجلين رسميا وأسرهم.

وينطلق بعد قليل المؤتمر الأول لمشروع مهني 2030 الذي تنظمه وزارة العمل، بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية، لإعلان سياسة أسس وأطروحات تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل داخل وخارج البلاد، وبحضور 8 وزراء، هم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نيفين القباج وزيرة التضامن، ومحمود عصمت وزير قطاع الاعمال، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، وحسن شحاتة وزير العمل.