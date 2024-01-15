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رسوم جديدة لترخيص مزاولة حرفة في قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

كتب:

سهيلة هاني
02:47 م | الإثنين 15 يناير 2024
حرفة - تعبيرية

حرفة - تعبيرية

نظم مشروع قانون العمل الجديد آلية وضوابط مزاولة الحرف أو المهن، كما حدد الرسوم المقررة لذلك، ويعتبر مشروع قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي ينتظر الناس صدورها، لأنه ينظم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين في القطاع الخاص، وحدد حقوق وواجبات كل منهما الاخر، وحدد مشروع القانون الرسوم الجديدة المطلوبة لإصدار ترخيص مزاولة المهنة.

ترخيص مزاولة مهنة

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّه وفقا لمشروع قانون العمل الجديد فإنه على من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف، فيجب عليه أن يتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة حرفة، وفقا للمادة 25 من القانون، على ألا تزيد الرسوم المقررة لمنح ترخيص مزاولة المهنة عن 100 جنيه، كما لفت إلى أهمية هذا الترخيص لأنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا عليه.

رسوم  ترخيص مزاولة مهنة

وأضاف الخبير القانوني أنه وفقا لقانون العمل الجديد على طالب ترخيص مزاولة مهنة أن يرفق بالطلب المقدم شهادة تفيد مستوى مهارته ، وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ، كما أن القرار الذي سوف يصدر من الجهة المختصة حول الترخيص سوف يحدد شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، بالإضافة إلى الرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

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