رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصف أمريكي على موقع للحوثيين شرق مطار الحديدة

كتب:

محمد عزالدين
09:57 م | الإثنين 15 يناير 2024
الأوضاع في اليمن

الأوضاع في اليمن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن شهود عيان، بوقوع قصف أمريكي على موقع للحوثيين شرق مطار الحديدة غرب اليمن.

اقرأ المزيد:

المواجهة تشتعل مجددا.. هجوم مفاجئ من اليمن ضد السفن الأمريكية

«القاهرة الإخبارية»: مسؤول عسكري أمريكي ينفي تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف في اليمن

استخدمت في الهجوم على اليمن.. 9 معلومات عن صواريخ توماهوك

وزير الخارجية الصيني: مجلس الأمن لم يفوض أي دولة لاستخدام القوة ضد اليمن

عاجل.. أمريكا تحترق بعد قصف اليمن.. اشتعال النيران وتآكل ناقلات النفط شمال البلاد «فيديو»

«انتهاك غير مقبول للدستور».. الكونجرس الأمريكي يهاجم بايدن بسبب ضربات اليمن
بقلم محمد عزالدين