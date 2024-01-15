قصف أمريكي على موقع للحوثيين شرق مطار الحديدة كتب: محمد عزالدين 09:57 م | الإثنين 15 يناير 2024 الأوضاع في اليمن أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن شهود عيان، بوقوع قصف أمريكي على موقع للحوثيين شرق مطار الحديدة غرب اليمن. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: المواجهة تشتعل مجددا.. هجوم مفاجئ من اليمن ضد السفن الأمريكية «القاهرة الإخبارية»: مسؤول عسكري أمريكي ينفي تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف في اليمن استخدمت في الهجوم على اليمن.. 9 معلومات عن صواريخ توماهوك وزير الخارجية الصيني: مجلس الأمن لم يفوض أي دولة لاستخدام القوة ضد اليمن عاجل.. أمريكا تحترق بعد قصف اليمن.. اشتعال النيران وتآكل ناقلات النفط شمال البلاد «فيديو» «انتهاك غير مقبول للدستور».. الكونجرس الأمريكي يهاجم بايدن بسبب ضربات اليمن اليمن الحديدة بقلم محمد عزالدين