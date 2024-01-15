«تموين المنوفية» تحدد أماكن ومواعيد افتتاح معارض «أهلا رمضان»

أسابيع قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم، وينتظر المواطنون معرفة مكان وموعد فتح منافذ «أهلا رمضان»، لشراء الطلبات اللازمة استعدادًا للشهر الكريم.

أماكن معارض أهلا رمضان في المنوفية

كشف أسامة مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أن معارض أهلا رمضان ستتوفر في جميع مركز ومدن المحافظة، فضلا عن وجود المعرض الرئيسي بمدينة شبين الكوم، مشيرا إلى أنه جار تحديد الأماكن في المدن لإقامة المعارض عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار التنسيق مع منافذ البيع الكبيرة والهايبرات والمولات لتخصيص جزء في المكان لمبادرة أهلا رمضان، مشيرا إلى أن الهدف هو تعدد معارض أهلا رمضان للتسهيل على المواطنين في جميع المراكز والمدن وهي: «شبين الكوم ومنوف ومدينة السادات وسرس الليان وأشمون والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا والشهداء».

موعد معارض أهلا رمضان

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن موعد فتح معارض أهلا رمضان سيكون في 15 فبراير المقبل ولمدة شهر، أي ستظل موجودة خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه جار العمل على تحديد الأماكن وتوفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن خلال الشهر المبارك.