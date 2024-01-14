أسعار ومنتجات معرض أهلا رمضان 2024.. اعرف موعد انطلاقه

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إقامة معارض أهلا رمضان، وقد حددت الوزارة أسعار ومنتجات معرض أهلا رمضان 2024، والتي تبدأ في يوم 15 من شهر فبراير المُقبل والتي تستمر شهر كامل حتى منتصف شهر مارس.

أسعار ومنتجات معرض أهلا رمضان 2024

وحددت وزارة التموين أسعار ومنتجات معرض أهلا رمضان 2024، وذلك لطرح سلع غذائية مُخفضة للتخفيف على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أسعار ومنتجات معرض أهلا رمضان 2024.

وأكّدت وزارة التموين أن هناك 48 سلعة مخفضة يتم طرحهم في المجمعات الاستهلاكية وذلك ضمن المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار السلع الغذائية، وجاءت السلع كالآتي:

1- زيت طعام خليط هدية 700 مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل 40 و42 جنيهًا.

2- زيت طعام خليط الممتاز 700 مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض بدلاً من سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا.

3- سكر أبيض كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيهًا مقابل 35 و40 جنيهًا قبل التخفيض.

4- زيت طعام خليط قلية لتر بـ46 جنيهًا بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيهًا.

5- زيت غالية 700 مل بـ32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيها.

6- زيت طعام خليط قلية 700 مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل سعر تراوح من 40 إلى 42 جنيهًا.

7- زيت طعام خليط هدية لتر واحد بـ46 جنيهًا بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيهًا.

8- زيت مرجانة 900 ملي 39.25 جنيه بدلاً من 49 جنيهًا.

9- زيت طعام خليط الممتاز لتر واحد بـ46 جنيها بدلاً من سعر تراوح بين 54 و56 جنيهًا.

10- حلوة زيت خليط 700 ملي بـ34 جنيها بدلاً من 41 جنيها.

11- زيت سندباد لتر واحد بـ 42 جنيها بدلاً من 52.5 جنيه.

12- هنادي زيت خليط 700 ملي بـ34 جنيهًا بدلاً من 41 جنيهًا.

13- زيت غالية لتر واحد بـ38.5 بدلاً من 48 جنيهًا.

14- هنادي زيت خليط لتر واحد بـ46 جنيها بدلاً من 53.5 جنيه.

15- زيت مرجانة 800 ملي بـ32 جنيهاً بدلاً من 40 جنيهًا.

16- حلوة زيت خليط لتر واحد بـ46 جنيها بدلا من 53.5 جنيه.

17- جبنة 250 جراما بـ 14 جنيهاً بدلاً من 15 جنيها.

18- جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهاً بدلاً من 26.75 جنيه.

19- عبور لاند جبنة 250 جرامًا بـ16.5 جنيه بدلاً من 18 جنيها.

20- عبور لاند جبنة كيلوجرام واحد بـ56.5 جنيه بدلاً من 61.5 جنيه.

21- جبنة 500 جرام بلس بـ30 جنيهًا بدلاً 36 جنيهًا.

22- عبور لاند جبنة 500 جرام بـ31.5 جنيه بدلاً من 33 جنيهًا.

23- عبور لاند جبنة 125 جرامًا بـ9.5 جنيه بدلاً من 11 جنيهًا.

24- جبنة 250 جرامًا بلس بـ 15 جنيها بدلاً من 16 جنيها.

25- عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ16 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهًا.

26- حليب بخيرة كيلوجرام كامل الدسم بـ 29 جنيهاً بدلاً من 34 جنيهًا.

27- دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرامًا بـ15 مقابل 16 جنيهًا.

28- عبور لاند كامل الدسم لتر واحد بـ34.5 جنيه بدلاً من 35 جنيهًا.

29- حليب بخيره 500 جرام بـ15.5 جنيه بدلاً من 17.5 جنيه.

30- كيس حليب بشاير لتر واحد بـ 25 جنيهًا.

31- كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهاً بدلا من 15 جنيهًا.

32- بساطة مكرونة 350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه.

33- مكرونة كايرو 400 جرام بـ 6.7 جنيه بدلاً من 9.5.

34- مكرونة ستار 400 جرام بـ 8 جنيهات بدلاً من 10.5 جنيه.

35- بساطة مكرونة كيلوجرام بـ17.5 جنيه بدلاً من 20 جنيهًا.

36- مكرونة ستار كيلوجرام واحد بـ20 جنيهًا بدلاً من 23.5 جنيه.

37- مكرونة كايرو 1 كيلو بـ16.27 جنيه بدلاً من 22 جنيهًا.

38- طبق بيض 30 بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيها.

39- عدس أصفر 500 جرام بـ22 جنيهاً بدلاً من 30 جنيها.

40- دواجن برزيلي مجمد كيلو بـ85 جنيهاً بدلا من 115 جنيها.

41- أرز بلدي عريض الحبة كيلو جرام واحد بـ22 جنيهاً بدلاً من 28 جنيهًا.

42- دواجن محلي مجمد كيلوجرام واحد بـ105 جنيهات بدلاً من 125 جنيهًا.

43- فول معبأ 500 جرام بـ12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهًا.

44- كيلوجرام أرز تراوح بين 22 و23 جنيهًا.

45- فول معبأ كيلوجرام واحد بـ20 جنيهًا بدلاً من 24.5 جنيه.

46- حبة حبة عدس أصفر كيلوجرام واحد بـ36.5 بدلاً من 41.5 جنيه.

47- أرز مستورد كيلوجرام واحد بـ20 جنيها بدلاً من 25 جنيهًا.