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رابط تقديم استمارة الشهادات الأزهرية.. آخر فرصة اليوم

كتب:

إسراء سليمان
05:21 م | الإثنين 15 يناير 2024
قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب تحرير ومراجعة استمارة الشهادات الأزهرية الثانوية ثانوية وإعدادية البعوث - شهادات.

إعلان جميع طلاب الشهادات الأزهرية

وأصدر تنبيها على المعاهد التابعة للمناطق الأزهرية بإعلان جميع طلاب الشهادات الأزهرية العامة بضرورة تسجيل بياناتهم على برنامج إدارة شؤون الطلاب للمعاهد.

كما بدأ تسجيل الاستمارة الإلكترونية على برنامج شؤون الطلاب الإلكتروني في الفترة من الاثنين الموافق 15 يناير 2024 وحتى الخميس الموافق 15 فبراير 2024م على الرابط التالي: https://azhar.gov.eg

تسليم الاستمارات

ومن المقرر أن تبدأ المعاهد في تسليم الاستمارات للمناطق في موعد أقصاه الثلاثاء 20 فبراير 2024م، كما تسلم الاستمارات بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة مندوبي المنطقة في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، ومعهم إحصاء بأعداد الطلاب لكل نوع «مستجد - معيد (نظام قديم - نظام حديث) ورقي، وإلكتروني (CD)».

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.