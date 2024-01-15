بعد نقله للمستشفى.. لماذا بدأ بيومي فؤاد التمثيل متأخرا وكم يبلغ عمره؟

تصدر الفنان بيومي فؤاد الترند، وذلك بعد ظهوره وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات، بعدما تعرض لأزمة تنفسية شديدة، نُقل على إثرها للمستشفى، وخضع هناك لعدة جلسات تنفس وبخار، ومن ثم خرج من المستشفى على الفور، وذلك حسبما أكد نجلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الفنان بيومي فؤاد واحد من بين النجوم المصريين الذين نالوا شهرة واسعة في الوسط الفني وبين الجمهور، في سن متأخر وخاصة بعد سن الأربعين، حيث تأخرت نجوميته بشكل كبير جدًا، حيث سبقه للنجومية عدد كبير من أبناء جيله، على رأسهم الفنان ماجد الكدواني الذي كان صديق بيومي في الجامعة وربيبه في المسرح في كلية الفنون الجميلة.

سبب التأخر في النجومية

يرجع بيومي فؤاد حسب تصريحات تليفزيونية سابقة له، التأخر في النجومية بسبب «كسله» الشديد في تعلم التمثيل بشكل احترافي، حيث كان من المفترض وحسب رغبته أن يلتحق بكلية الحقوق، لكن وعلى رغبة والده قرر الالتحاق بكلية الفنون الجميلة بالزمالك التي كان يعمل بها والده، وكان الإحساس المسيطر عليه دائمًا، هو الحرج الشديد الذي كان ينتابه أثناء تجارب الأداء التي كان يذهب إليها، ويقارن نفسه دائمًا بالمتقدمين، لكنه تجاوز هذا الشعور بعدما ظهر كومبارس صامت في فيلم «حليم»، مع النجم أحمد زكي.

بيومي فؤاد وورش التمثيل

بيومي فؤاد ابن الـ58 عامًا حاليًا، تُعد الانطلاقة الحقيقية له، بعد تخرجه من ورشة المُخرج المسرحي الكبير، خالد جلال بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، حيث كان بيومي ضمن خريجي الدفعة الأولى التي ضمت سامح حسين ونضال الشافعي ومحمد شاهين، وتألق أكثر خلال المسرحية التي أنتجها مركز الإبداع بعد تخرج الدفعة الثانية وهي مسرحية قهوة سادة، وظل بيومي فؤاد يسعى في الفن، وكانت بدايته على التليفزيون من خلال الإعلانات، وهنا بدأ وجهه يُعرف شيئًا فشيئًا، حتى جاء له ما يُسمى بـ«دور العُمر»، وهي شخصية «الدكتور ربيع» التي لعبها في مسلسل «الكبير أوي»، ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا ويظل يلعبها حتى اليوم.

وعلى الرغم من شهرته المتأخرة، لكن يعد بيومي فؤاد واحد من أكثر النجوم مشاركته في الأعمال الفنية، حيث تقريبًا منذ انطلاق مسلسل الكبير أوي الجزء الأول الذي تم عرضه عام 2010، شارك بيومي فؤاد في أكثر من 300 عمل فني ما بين التليفزيون والسينما، سواء في شخصيات رئيسية أو ثانوية أو ضيف شرف.