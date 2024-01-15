صلاح المنقذ وقلق «النجوم».. ماذا قالت صحف العالم عن مواجهة مصر وغانا المصيرية؟

اهتمام كبير من الصحف العالمية والأفريقية، للمواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره المنتخب الغاني، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، بعد سقوط الفريقين في أول اختبار بالبطولة القارية، بتعادل الأول أمام موزمبيق، وخسارة الثاني أمام كاب فيردي.

المواجهة المصيرية تجمع الفريقين، للحفاظ على آمالهما في التأهل للدور التالي، تصدرت عناوين الصحف خلال الساعات الماضية، في ظل قوة المنتخبين وسعيهما لحصد نقاط اللقاء الثلاث.

صلاح المنقذ وسقوط غانا أمام كاب فيردي يتصدر الصحف العالمية

«هل ستكون هذه أفضل فرصة للملك المصري للحصول على الألقاب؟»، عنوان اختاره موقع قنوات «bein sports»، قبل مواجهة مصر وغانا، مؤكدة أن المصريين يعقدون الآمال على محمد صلاح، الذي لا يزال في أوج عطائه، ولا يوجد أفضل منه في القارة.

«هدف محمد صلاح الأخير ينقذ نقطة لمصر أمام موزمبيق»، هكذا تحدث موقع «Ghana news agency»، عن إنقاذ ركلة الجزاء التي سجَّلها قائد منتخب مصر الفراعنة من الخسارة في الجولة الافتتاحية.

مواجهة مصيرية بين مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية

موقع «pointspreads»، تحدث أيضا عن اللقاء، مؤكدا أن بداية مصر وغانا لم تكن مثالية، مشددا على أن مصر تسعى للعودة إلى القمة مجددا بعد غياب 14 عاما عن منصة التتويج، مضيفا: «القائد محمد صلاح يسعى للتتويج بأول لقب كبير له مع الفراعنة».

شبكة «france24»، وصفت ما حدث في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية بـ«الدراما»، بعد تعادل منتخب مصر أمام موزمبيق 2 - 2 في اللحظات الأخيرة، وخسارة غانا أمام كاب فيردي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة حسم اللقاء 2 - 1 لصالح الأخير.

وأكد الموقع أن هناك حالة قلق في غانا، بعد الخسارة في المباراة الأولى، خوفا من توديع المنتخب المُلقب بـ«النجوم السوداء» البطولة مبكرا.