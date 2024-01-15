كيف تربح 28 ألف جنيه خلال يوم؟.. أعلى عائد بنكي في مصر

ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية، إذ أنه وصل إلى 27.7% أجل عام، وذلك في المزاد الأخير، وهو ما يتيح للشخص الذي يرغب في استثمار أمواله إمكانية الحصول على عائد كبير على سبيل المثال نحو 28 ألف جنيه خلال يوم واحد فقط، ونرصد كيفية الحصول على هذا المبلغ بالتفاصيل في السطور التالية.

يمكن شراء أذون الخزانة بـ25 ألف جنيه ومضاعفات هذا المبلغ، سواء من البنك الأهلي المصري أو بنك مصر والحصول على العائد خلال 24 ساعة فقط، وهو ما يتميز به أذون الخزانة عن الشهادات المصرفية، بحسب البنك المركزي المصري.

ما هي أذون الخزانة؟

وأذون الخزانة تعد أدوات دين قصيرة الأجل، وتوكل وزارة المالية، المركزي المصري على طرحها وإدارتها، وذلك من أجل جمع سيولة مالية من البنوك للإنفاق على الموازنة العامة للدولة، ويتم طرحها يومين في الأسبوع «الأحد والخميس» بآجال 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر وعام.

ويمكن للشخص شراء أذون الخزانة بالمدة المرغوب فيها، ويكون العائد مقدمًا في اليوم التالي من الشراء أي خلال 24 ساعة، ويمكن الاسترداد في أي وقت، ويتم خصم 20% ضريبة من العائد عند موعد الاستحقاق.

كيفية الحصول على 28 ألف جنيه في يوم؟

وعن كيفية الحصول على تقريبًا مبلغ 28 ألف جنيه خلال يوم؟، إذ أن في المزاد الأخير وافق المركزي على عائد 27.7%، لذا في حال شراء أذون خزانة بقيمة 100 ألف جنيه سواء من الأهلي المصري أو مصر، أجل العام، حينها يتم الحصول على نحو 27.7 ألف جنيه.