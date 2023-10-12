أسعار الفائدة على أذون الخزانة تقترب من 26%.. كيف تستثمر بها؟

طرح البنك المركزي أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال 6 شهور، وسنة، اليوم الخميس 12-10-2023، بقيمة 46 مليارا و500 ألف جنيه، ويعتزم طرح آجال 3 شهور و9 شهور يوم الأحد المقبل، بإجمالي قيمة 47 مليارا و500 ألف جنيه.

وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي بمهمة طرح وإدارة عطاءات أدوات دين حكومية لتوجيه الحصيلة إلى أبواب الموازنة العامة للدولة أي الأجور والدعم والحماية الاجتماعية.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فإن إجمالي قيمة الأذون الخزانة اليوم الخميس والأحد المقبل يكون 94 مليار جنيه، وموزعة كما يلي.

الخميس 12-10-2023

- أذون خزانة آجل 6 أشهر، بقيمة 19,500مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة العام بقيمة 27 مليار جنيه.

الأحد 15-10-2023

- أذون خزانة آجال 3 أشهر بقيمة 22,500 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجال 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة مقابل عائد يصل إلى 29.000%، بينما وافق البنك المركزي على متوسط عائد يصل إلى 25.990%.

أذون الخزانة المصرية

ويذكر أن أذون الخزانة المصرية تعتبر أدوات دين قصيرة الأجل، تطرحها وزارة المالية وتوكل للبنك المركزي المصري بتنفيذ وإدارة الطرح، مرتين أسبوعياً، من أجل جمع حصيلة تذهب إلى الإنفاق على أبواب الموازنة العامة للدولة وذلك مقابل عائد مجزي مدفوع مقدماً لحملة هذه الأذون.

كيفية الاستثمار في أذون الخزانة

وإذا كان الشخص يرغب في الاستثمار بأذون الخزانة المصرية نرصد في السطور التالية الخطوات:

- يجب على العميل أولاً إيداع مبلغ 25 ألف جنيه أو مضاعفاته 50 – 75 – 100 – 125.. إلخ على سبيل المثال في البنك الأهلي المصري.

- بعد هذه المرحلة يعمل على التقدم بطلب إلى خدمة العملاء بالاكتتاب في أذون الخزانة المصرية، والاختيار بين: 3، 6، 9 شهور أو سنة واحدة.

- بعد تسلم طلبك من البنك يقوم بالتقدم بعروض الاكتتاب إلى البنك المركزي المصري، مرتين أسبوعياً، وفي حال موافقة الأخير، يتم صرف العائد مقدماً في اليوم التالي مباشرةً.