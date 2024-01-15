رئيس «العربي الناصري»: مصر تواجه تحديات عالمية كبيرة.. والسيسي قادر على المواجهة (حوار)

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر له شعبية كبيرة ومحبة في قلوب المواطنين ظهرت في تشيع جنازته وفي حمل المصريين لافتات تحمل صورته في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأوضح «أبوالعلا» في حوار لـ «الوطن»، أن المصريين يحتفلون بذكرى ميلاد الرئيس عبدالناصر اليوم، والكل يعرف إنجازات الرئيس على المستوى السياسي والإقليمي والدولي والاجتماعي، وإلى نص الحوار:

أبو العلا: تعاون قادة العالم يسهم في تحقيق مشروع «ناصر» في الوحدة العربية

- كيف يحتفل الحزب العربي الناصري بذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟

نحتفل بإحياء مشروع جمال عبد الناصر في الحرية والعدالة والوحدة العربية التي نتطلع إليها، والعالم الآن جاهز لتحقيق مشروع ناصر في الوحدة العربية في حالة تعاون القادة والزعماء في ظل شرود بعض الأنظمة عن طريق الوحدة، وآن الآوان أن يتكاتف الجميع من أجل مستقبل الأبناء والأحفاد.

- القضية الفلسطينية والرئيس عبدالناصر حكايات لا تنتهى.. كيف ترى ذلك؟

القضية الفلسطينية التي نادى بها الرئيس الراحل لسنوات أصبحت الآن محل حديث واهتمام العالم بأثره، وأصبحت الشعوب مهتمة بالقضية في ظل ارتقاء أكثر من 20 ألف شهيد وإصابة 150 ألف جريح في الأراضي الفلسطينية، وقضية الرئيس عبد الناصر الأساسية هي تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية من أجل تقدم الأمة، وهذا هو التاريخ وعظمة الشعب العربي وحلمنا جميعا الآن رغم التحديات الرهيبة التي يمر بها العالم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

- كيف ترى بحكم خبرتك المرحلة الحالية في مصر؟

مصر تواجه تحديات عالمية كبيرة والرئيس السيسي قادر على المواجهة، ونؤكد دعمنا الكامل له من أجل تحقيق كل آمال الأمة واستكمال الدور الوطني الذي يقوم به، والشعب المصري متحالف مع الرئيس السيسي وخاصة في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية بالرفض التام لمبدأ التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ونشكر الرئيس السيسي على جهوده في دعم الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة.