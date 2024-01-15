«ري الأراضي بالطاقة الشمسية» مشروع ضخم يخدم مزارعي الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية إنشاء وتنفيذ عدة مشروعات ضخمة في كل القطاعات، بينها القطاع الزراعي، الذي تطور خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات متعددة تهدف لخدمة الأهالي، منها مشروع الطاقة الشمسية لتطوير نظم الري من خلال إدخال الخلايا الشمسية لتشغيل آلات الري والاستفادة من أشعة الشمس، وذلك ضمن برنامج إدارة المياه بدلتا النيل.

استخدام الطاقة الشمسية لتطوير نظم الري بالدقهلية

وقال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من ضمن استراتيجيات وزارة الزراعة تطوير الري الحقلي الذي يهدف لتوفير المياه في استخدامها واستصلاح ري الأراضي ضمن مشروعات وزارة الزراعة الجديدة بالمشاركة مع مشروعات GIZ «التعاون المصري الألماني»، واستخدام الطاقة الشمسية لتطوير نظم الري، وإنتاج الطاقة اللازمة لمولدات ومواتير الري، وذلك من خلال المحطة المتواجدة على الطريق الدولي الساحلي بالدقهلية، وتعمل على مساحة 20 فدانا، وكلها ري حقلي مطور «ري بالتنقيط»، وهذا المشروع يوفر أكثر من 25% من المياه.

مميزات الطاقة الشمسية في ري الأراضي الزراعية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن هذ المشروع له مميزات عديدة ليست في توفير المياه فقط، بل توفير مصادر طاقة متجددة تعمل على الخلايا الشمسية، وهذا مشروع جديد تقوم به وزارة الزراعة حاليا في نطاق المحافظة، كنموذج استرشادي يمكن تعميمه في القريب العاجل، ويعمل من خلال أجهزة حاسوب حديثة بواسطة معادلة رياضية تربط بين الأرض والطقس والمحصول نفسه.

كما أكد أن هذه المعادلات معمول بها لتقدير احتياج الأرض للمياه والري عند نقطة معينة يتم حسابها من خلال جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب يعطي تعليمات فورا للطلمبة بالعمل بصورة آلية لري الأرض، وبعيدا عن المزارع هي عملية تطوير على أحدث مستوى وتكنولوجيا عالية تقوم بها وزارة الزراعة في مشروع استرشادي، وسيتم تعميمها على باقي المزارعين في نطاق محافظة الدقهلية.