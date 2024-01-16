دعاء للنجاح في الامتحانات.. ردده الآن

الامتحانات مرحلة مهمة في حياة كل طالب، فهي تمثل تقييمًا لمجهوده خلال العام الدراسي، وتعد فرصة لتحقيق أهدافه وطموحاته، وفي هذه المرحلة، يكون الطالب في حاجة إلى كل ما يمكن أن يساعده على النجاح والتوفيق.

ومن أهم هذه الأشياء اللجوء إلى الله تعالى، فهو القادر على التوفيق والنجاح، وهو الذي ييسر الأمور ويسهلها.

ولذلك، فإن الدعاء للنجاح في الامتحانات من أهم الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الطالب، فهو يعبر عن التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، ويطلب منه العون والمساعدة.

وفي هذه السطور، سنقدم لكم مجموعة من الأدعية، التي يمكن أن يدعو بها الطالب للنجاح في الامتحانات.

أهمية دعاء للنجاح في الامتحانات

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن الإسلام حث على الدعاء في جميع الأحوال، وخاصة في أوقات الشدة والحاجة، ولقد وردت العديد من الآيات والأحاديث التي تؤكد أهمية الدعاء، ومن ذلك قوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" (البقرة: 186)، وقوله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ" (غافر: 60)، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدعاء هو العبادة" (رواه الترمذي).

دعاء الامتحان

يساعد دعاء الامتحان الطالب على الطمأنينة والهدوء، ويزيل عنه التوتر والقلق، مما يساعده على التركيز والتفكير بشكل أفضل، ويمنح الطالب الثقة في نفسه، ويجعله يشعر بأن الله تعالى معه ويرعاه، يمكن أن يفتح الله تعالى على الطالب باب العلم والفهم، ويسهل عليه الإجابة على الأسئلة.

كيف يدعو الطالب في الامتحان؟

يمكن للطالب أن يدعو الله تعالى بما يشاء من الأدعية، ولكن هناك بعض الأدعية المأثورة التي يمكن أن يرددها، ومنها:

"اللهم إني أسألك أن توفقني في هذا الامتحان، وأن تيسر لي كل ما فيه، وأن تجعل الخيرة فيه، وأن تبعد عني كل سوء".

"اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي".

"اللهم إني استودعك ما علمتني، فاحفظه لي، ولا تنسيني إياه".

كما يمكن للطالب أن يدعو الله تعالى بآيات من القرآن الكريم، مثل:

"رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" (البقرة: 201).

"رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي" (طه: 25-28).