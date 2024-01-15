موعد إعلان نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمحافظات

يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمحافظات، بعد انتهاء الامتحانات الفترة الماضية.

نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس بالمحافظات

وأكدت عدة مديريات للتربية والتعليم بالمحافظات أن أعمال تصحيح امتحانات الترم الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمحافظات بدأت بالفعل، فور الانتهاء من الامتحانات.

وأضافت مديريات التربية والتعليم، في بيان، أنه سيجري بعد الانتهاء من التصحيح عملية مراجعة أخيرة، ثم تأتي عملية رصد الدرجات، على أن تعتمد كل مديرية النتيجة الخاصة بالإدارات التابعة لها، ثم تعلنها في المدارس، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها من خلال الاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالمحافظات

وأكدت أنه سيجري إعلان النتيجة أول شهر فبراير بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، واعتمادها من قِبل وكيل الوزارة في كل مديرية في مختلف المحافظات.