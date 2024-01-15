موعد نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس 2024 في محافظة الغربية

ينتظر أولياء أمور وطلاب وطالبات نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي 2024 في محافظة الغربية، وذلك بعد انتهاء الامتحانات التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي.

نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس 2024 في محافظة الغربية

ويترقب الطلاب إعلان نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس 2024 في محافظة الغربية من قبل مديرية التربية والتعليم، وذلك في المدارس بمختلف الإدارات التعليمية الـ 10 بمدن ومراكز المحافظة.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن طلاب وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الماضي وكانت الامتحانات بدأت الثلاثاء 9 يناير، وتم الامتحان في 8 مواد دراسية.

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس في الغربية

وأشار إلى أن نتيجة الترم الأول للصفين الرابع والخامس 2024 في محافظة الغربية، سيتم إعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مؤكدا أن أعمال التصحيح كانت تتم أولا بأول عقب انتهاء امتحانات المواد الدراسية.