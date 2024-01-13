«تعليم الغربية» تنظم 560 ورشة للتوعية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة

تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية، تنظيم ورش المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بين الطلاب والطالبات في المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية، وأيضًا أولياء الأمور، في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر للنهوض بالأسر المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ المديرية تواصل تنظيم ورش للتوعية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر، للنهوض بالأسر المصرية.

وأشار إلى أنّ المديرية، نظمت ورش عمل بلغ عددها 560، شارك فيها أفراد المجتمع التعليمي، ما بين معلمين وطلاب وأولياء أمور، وتمت ورش العمل بإشراف ومتابعة إدارة التدريب، وتضمنت التنوع بين ما يهم الأسرة المصرية وتنميتها والتوعية بأهمية دورها مع مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية المرتبطة بها كترشيد استهلاك الكهرباء.

ندوات عن تنمية القيم

وشملت الورش التي نُفذت بين الطلاب والطالبات في مجموعات المراجعات النهائية وأيضًا أولياء الأمور، ندوات عن تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الأسرة، باستعراض أهم المشروعات القومية التي أُقيمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعديد من الإدارات التعليمية.