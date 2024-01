الفصائل الفلسطينية توضح مصير 3 محتجزين إسرائيليين (فيديو)

نشرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مقطع فيديو جديدا يوضح مصير المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، وهم نوعا أرجماني وتايس فيرسكي ويوسي شرعابي، والذين عرضت لهم مقطع فيديو أمس يتساءل عن مصيرهم.

وجاء مقطع الفيديو الذي عرضته الفصائل الفلسطينية بعنوان «نحن لا نزال على قيد الحياة.. أعيدونا إلى البيت»، وتحدث تايس فريسكي 38 عاما، من سكان تل أبيب، قائلا: «أشعر أنه تم التخلي عني مرتين، الأولى عندما لم يحمونا في بيئيري والثانية عندما لم يعيدونا إلى البيت.. نتنياهو من فضلك.. أوقف الحرب نحن في ظروف صعبة لا يوجد أكل ولا مياه، يوجد هنا خطر دائم، أينما أتواجد».

وفي المشهد التالي تظهر «نوعا» وهي تقول: «لا يوجد ماء أو أكل، كل الوسائل تنفد منا، الفصائل تعاملنا بشكل جيد، هم يهتمون بنا قدر ما يمكن ولا يوجد الكثير من الوسائل».

ثم يظهر شرعابي وهو أكبرهم سنًا قائلا: «وضعنا الآن كلما تواصلت الحرب، يصبح أكثر صعوبة وخطر أكبر بالنسبة لنا، لذلك يجب الآن توقف الحرب في غزة».

هذا ليس فيديو .. هذا زلزال من العيار الثقيل في وقت لا يتمناه نتنياهو أبداً..

هذا صب الزيت على نار الغضب الداخلي الصهيوني..



#كتائب_القسام تنشر رسالة حول أسرى لديها، بعنوان:



אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה

نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت

