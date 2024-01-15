آلات موسيقية وسجادة بنفسجي.. تفاصيل العرض الخاص لفيلم مقسوم

يُقام حاليا العرض الخاص لفيلم «مقسوم»، بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يحضر أبطاله وصناعة بعد قليل.

وشهد العرض الخاص تغيير لون السجادة من الحمراء إلى بنفسجي، ووضع الآلات الموسيقية، في إشارة منهم إلى ما تتناوله أحداث الفيلم.

وتدور أحداث فيلم «مقسوم»، حول تلقي إيمي ورانيا وهند دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.