انخفاض ثم ارتفاع.. هل تزيد الحرارة من جديد خلال الأيام المقبلة؟

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض حتى غدٍ الثلاثاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلًا على محافظات السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وجنوب وشمال الصعيد، ولكن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن ترتفع الحرارة من جديد بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وكشفت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، أن حالة الطقس تشهد غدًا انتشار شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر، على أغلب الطرق الزراعية السريعة، وهناك كذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، خلال فترات متقطعة.

ارتفاع الحرارة بداية من الأربعاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إن هناك توقعات بحدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، بداية من يوم الأربعاء المقبل 17 يناير، بقيم تتراوح بين الدرجتين والـ4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، هذه التوقعات؛ معللة ذلك بأن البلاد ستتعرض لتأثير كتل هوائية صحراوية حارة تستمر 5 أيام متوالية، وهي ما تعمل بدورها على ارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت «غانم» لـ«الوطن»، أن تلك الكتل الهوائية تعمل على ارتفاع الحرارة، وتاتي تزامنًا مع امتداد تاثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يلعب كذلك دورًا مهما في ارتفاع درجات الحرارة، ويمنع تكوّن أى سُحب مؤثرة، ولذا ستسود بدءًا من ذلك اليوم أجواءٌ مشمسة على مدار اليوم، ويزيد الإحساس بوجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.