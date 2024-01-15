«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة.. «5 أيام حر»

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لتأثير كتل هوائية صحراوية لمدة 5 أيام متوالية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، وذلك على جميع انحاء الجمهورية.

كتل هوائية صحراوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر ستتعرض لكتل هوائية صحراوية حارة قادمة من المناطق الصحراوية الشرقية والغربية، وهي مرتفعة في قيم حرارتها على سطح الأرض بداية من الاربعاء المقبل.

وتابعت أن هذه الكتل الهوائية تعمل على ارتفاع الحرارة على جميع الأنحاء، وهي تاتي تزامنا مع امتداد تاثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، ويمنع تكون أى سحب مؤثرة، لذا تسود أجواء مشمسة على مدار اليوم، ويزيد الاحساس بوجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

ارتفاعات حرارة غير طبيعية

واشارت غانم إلى اأن ارتفاعات درجات الحرارة المقبلة، ستكون بعيدة عن المعدلات الطبيعية في شهر يناير بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات، وهذا ما سيتضح في درجات الحرارة العظمي التي ستسجل في الأيام المقبلة.