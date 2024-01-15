محاكمة نجل الرئيس الصومالي غدا في مصرع عامل توصيل

تعقد محكمة جنايات إسطنبول الابتدائية، غدا الثلاثاء، أولى جلساتها لمحاكمة محمد حسن شيخ محمود، نجل الرئيس الصومالي، بتهمة «التسبب في الوفاة نتيجة الإهمال» في حادث سير مميت راح ضحيته عامل خدمة التوصيل التركي يونس إمرة جوتشر.

مطالبة المدعي العام بسجن المتهم

وبحسب وكالة أنباء رويترز، تعقد الجلسة المحكمة الجنائية الابتدائية الثالثة والثلاثين بإسطنبول، وتطالب لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام في إسطنبول بسجن نجل الرئيس بين 2 إلى 6 سنوات، نتيجة وفاة إمرة ظهر الخميس 30 نوفمبر في مستشفى بعد الحادث الذي تعرض له.

خطأ سائق السيارة

وكشف وزير العدل التركي، يلماز تونش، عن خطأ سائق السيارة في المقام الأول فيما أصبح خطأ توصيل الطلبات ثانوي، وجاء هذا القرار بناء على الفيديوهات المقدمة وتقارير الطب الشرعي والشرطة ومحتويات الملف.

انتظار الحكم النهائي

وتمت محاكمة نجل الرئيس الصومالي نهاية ديسمبر الماضي ولكن غدا الثلاثاء سيتم إصدار قرار نهائي بالحكم.

من هو الرئيس الصومالي ؟

ويتولى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الحكم باعتباره الرئيس العاشر في تاريخ البلاد منذ 15 مايو 2022، وينحدر من قبيلة هوية، وتفوق الرئيس على منافسه الذي انتهت ولايته، الرئيس محمد عبد الله محمد بحصوله على 214 صوتا مقابل 110 أصوات لمنافسه.