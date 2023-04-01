الرئيس الصومالي يعين مبعوثا خاصا لشئون الاستقرار وحماية المدنيين بمناطق الحرب

عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم السبت محمد عبدي واري، مبعوثًا خاصًا له لشئون تحقيق الاستقرار وحماية المدنيين في مناطق الحرب.

ودعا محمود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا»- المبعوث الخاص لشئون الاستقرار وحماية المدنيين محمد عبدي واري إلى القيام بواجباته الوطنية لتلافي معاناة الشعب الصومالي خلال الحروب، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار لإيصال الخدمات الاجتماعية للمناطق المحررة من قبضة الإرهاب.

وحث الرئيس الصومالي، مختلف أفرع القوات المسلحة على العمل بشكل وثيق مع المبعوث لتحقيق الاستقرار وحماية الشئون المدنية، وتطهير البلاد من المليشيات الإرهابية.