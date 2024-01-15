ضبط 7190 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات مكبرة على المحلات بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية، من ضبط 7190 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، في حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن إدارة المنتزه التموينية برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد علي رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين، نظمت حملة تموينية أسفرت عن ضبط حيازة وعرض للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، مشيرًا إلى أنه جرى مصادرة عدد 3940 علبة سجائر متنوعة.

كما نظمت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعي مفتش الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير محضر ضد مخزن لحيازة وتجميع سجائر مجهولة المصدر، وجرى ضبط عدد 3250 علبة سجائر مجهولة المصدر.

حماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر

وأشار القلش، إلى أن إدارات التموين الفرعية تشن حملات دورية ويومية بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق، وفرض الرقابة التموينية على جميع المنتجات الاستهلاكية والسلع الغذائية، وذلك لحماية المواطنين والحرص على سلامتهم من الغش التجاري أو المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

رقابة على الأسواق

وأوضح المهندس محمود القلش، أن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يصدر دائماً التعليمات المشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، وشن الحملات المستمرة لمراقبة وضبط الأسعار وعدم السماح للتجار باستغلال المواطنين أو بيع منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غش تجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة وإحالتها للنيابة العامة.