وصول ليلى علوي وشيرين رضا إلى العرض الخاص لفيلم «مقسوم»

وصلت ليلى علوي وشيرين رضا إلى العرض الخاص لأحدث أفلامهما وهو «مقسوم»، الذي يُقام العرض الخاص له حاليًا في إحدى سينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

كما حضر إلى العرض الخاص، باقي صناع الفيلم، والفنان عمرو وهبة وزوجته، وسارة عبدالرحمن.

وقررت الشركة المُنتجة للفيلم، تحويل السجادة الحمراء إلى بنفسجية، ووضع الآلات الموسيقية في مدخل العرض الخاص؛ تماشيًا مع أحداث الفيلم.

وتدور أحداث فيلم «مقسوم»، حول تلقي إيمي ورانيا وهند دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.