ضبط 79 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 79 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق في مراكز «دكرنس، وتمي الأمديد، ونبروه، وبندر ميت غمر، ومركز ميت غمر، وميت سلسيل، ومنية النصر».

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التموينية بمحافظة الدقهلية أسفرت على ضبط الآتي:

- محضر تجميع بطاقات بعدد ( 367 بطاقة).

- محضر تجميع دقيق بقيمة (10 شيكارة).

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر مخالفة تعليمات.

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (105 شكائر).

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 21 محضرا عدم مطابقة للمواصفات.

- 14 محضر نقص وزن.

- 24 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضر غش تجاري.

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تمويني).

- محضر تبديد حرز.

- محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.

- 2 محضر سلع بدون فواتير.

كما جرى التحفظ على 500 كيلو علف، و375 كيلو ذرة صفراء، وأسطوانة غاز منزلي، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.