16 منطقة تسجل درجات حرارة أقل من 10 مئوية.. قائمة المدن الأكثر برودة

تشهد محافظات ومدن الجمهورية، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، بحسب بيانات غرف عمليات الأرصاد الجوية.

أشارت البيانات، إلى أن 16 مدينة ومحافظة ستشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة لأقل من 10 درجات مئوية، بينما تمثل أربع مناطق الأكثر برودة، إذ تسجل الحرارة بأحدها درجتين فقط.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة

وفق توقعات غرف عمليات الأرصاد، تأتي قائمة المدن الأكثر برودة خلال يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، كما يلي:

- سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 13 درجة والصغرى 3 مئوية.

- نخل: درجة الحرارة العظمى 17 درجة والصغرى 4 درجات مئوية.

- سيوة: العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات مئوية.

ـ أسيوط: الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 5 درجات.

مدن تسجل درجة حرارة أقل من 10 درجات

فيما كشفت البيانات الصادرة عن غرف عمليات الأرصاد بالمحافظات، أن عدد من المدن والمحافظات ستنخفض درجة الحرارة بها عن 10 درجات مئوية، وهي:-

- الأقصر: العظمى 22 والصغرى 8 درجات مئوية

- المنيا : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 6 درجات مئوية

- سوهاج: العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات

- بني سويف: العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات

- الوادي الجديد: العظمى 20 والصغرى 6 مئوية

- قنا : العظمى 22 والصغرى 7 درجات

- السلوم: العظمى 19 والصغرى 8 درجات مئوية

- أسوان: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية

- أبو سمبل: 22 العظمى والصغرى 9 درجات مئوية

- العريش: العظمى 20 والصغرى 9 درجات

- رفح : العظمى 19 والصغرى 9 درجات مئوية

- مطروح: 19 العظمى والصغرى 9 درجات