تحذير لـ10 محافظات.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على مناطق متفرقة من البلاد، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، يكون دافئًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار، وتبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا على جميع الأنحاء، ومع ذلك هناك تحذير لـ10 محافظات من تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على بعض المناطق.

تحذير لـ10 محافظات من تساقط الأمطار

وأضافت «الأرصاد» أن هناك توقعات بتكاثف شبورة مائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متوقعة في الوقت ذاته سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والتي تشمل: «الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية، القليوبية، ودمياط».

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

ومن المتوقع، كذلك استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسجل الصغرى الاثنين على محافظات شمال الصعيد 7 درجات مئوية، وعلى القاهرة الكبرى تسجل الصغرى 11 درجة مئوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويتكوّن الصقيع تبعًا لذلك على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 11.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8.