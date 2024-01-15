أمطار ريو دي جانيرو الغزيرة تتسبب في مصرع أكثر من 11 شخصا

لقي أكثر من 11 شخصًا مصرعهم، بسبب أمطار ريو دي جانيرو الغزيرة التي ضربت المدينة البرازيلية، وغمرت المياه الطرق السريعة الرئيسية فيها وتعطل عمل النقل البري وقطار الأنفاق، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة المدينة، إدواردو بايس حالة الطوارئ على خلفية أمطار ريو دي جانيرو، داعيا المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم دون داع حتى تعود الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها.

أمطار ريو دي جانيرو تسببت في فيضانات على الطرق السريعة

وقال مكتب عمدة المدينة إن أمطار ريو دي جانيرو الغزيرة في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو والضواحي المجاورة تسببت في فيضانات على الطرق السريعة الرئيسية وشل حركة وسائل النقل العام وسقوط ضحايا.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام برازيلية، إلى أن المياه الناجمة عن أمطار ريو دي جانيرو، غمرت الطابق السفلي من مستشفى «رونالدو جازولا»، فيما ألغت السلطات بعض المسابقات والاختبارات.

الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة من أسباب الوفيات

وأشار مكتب عمدة مدينة ريو دي جانيرو، إلى أن أسباب الوفاة هو الانهيارات الأرضية والصدمات الكهربائية الناجمة عن انقطاع أسلاك شبكة الكهرباء، وأضاف المكتب، ما زال البحث مستمرا عن الضحايا.