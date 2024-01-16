ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللحم «نص سوا»؟.. أولها مشكلات في المعدة

يحب كثير من الناس تناول اللحوم، كواحد من الأطباق الرئيسية على السفرة المصرية، ولكن البعض يفضل تناولها بطريقة «نص سوا»، أو غير مطهية جيدًا، ظنًا منهم أن ذلك طريقة الطهي المثالية، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ذلك يؤثر على الصحة، وينجم عنه أضرار سلبية عديدة على الجسم فضلًا عن الإصابة بالأمراض.

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم نص سوا؟

أوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن تناول اللحوم أمر مفيد على الصحة، إذ أنها من البروتينات التي تحتوي على الأحماض الأمينية المفيدة لجسم الإنسان، ولكن عند تناولها نصف مطهية، تترك فرصة للبكتيريا الضارة المسببة للأمراض أن تنتقل بواسطة الغذاء للجسم.

وأكد ناجي، أن ذلك يحمل عدوى أو بكتيريا تدعى الليستيريا، وهو ما أوصت به وزارة الزراعة الأمريكية، مؤكدًا أنه قد يصل الأمر إلى التسمم الغذائي، موضحًا أنه في بعض الأحيان تحمل اللحمة هذه البكتيريا، بسبب عدم وضعها لفترة كافية على درجة حرارة مرتفعة كافية.

هل أكل اللحم نص مطهية مضر؟

أول أعضاء الجسم التي يضرها تناول اللحوم نصف المطهية هي المعدة، حسب ما أضافه محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن تناول اللحوم وهي نص مطهية يسبب أضرار صحية خطيرة على صحة الإنسان، على رأسها اضطراب حركة المعدة، وهو نفس الأمر الذي اتفقت معه هايدي فايز، أخصائي أمراض الباطنة، خلال حديثها، لـ«الوطن»، مؤكدة أن عدم تناول اللحوم مطهية جيدًا يتسبب في عسر الهضم، والشعور بألم في الأمعاء، فضلًا عن حساسية الطعام، وعدم الاستفادة من عناصر الغذائية المهمة للحوم.

كيفية طهو اللحم بطريقة صحيحة؟

وأيّد ذلك الرأي خبراء الطهي أيضا، حيث قدم الشيف محمد شحاتة، ناقد الطعام، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن تسوية اللحم تمامًا حتى يكون ناضجًا، طريقة تضمن الحصول على بروتين خالي من البكتيريا: «اللحم يجب أن يكون مطهي بصورة مناسبة وآمنة، لقتل البكتيريا الضارة، وحتى لا تكون موجودة في الطعام».

وأضاف أن الطريقة الصحيحة لطهي اللحوم، تتمثل في التالي:

- التأكد من خلو اللحم من أي منطقة عفن.

- لوجود الأحماض الأمينية بها لا يجب غسلها، من الممكن شطفها سريعًا، لكن يجب أن تفرز تمامًا لخلوها من أي شوائب ضارة.

- عند سلقها أولًا يجب الاهتمام بإزالة الريم من الماء.

- إذا سيتم تسويتها في الفرن أو بطريقة أخرى، يجب وضعها على نار متوسطة، مع الحرص على درجة الحرارة المرتفعة.