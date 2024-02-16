أسعار اللاب توب المستعمل.. يقل سعره بنسبة تصل إلى 50% عن الجديد

تختلف أسعار اللاب توب المستعمل حسب عدة عوامل، أهمها نوع الحاسوب وحالته وعمره وبشكل عام، تكون أسعار الحواسيب المحمولة المستعملة أقل بنسبة 30 إلى 50% من أسعارها جديدة.

ونقدم لكم عبر السطور التالية قائمة بأسعار اللاب توب المستعمل، وبعض النصائح المهمة عند شراء الحواسيب المستعملة، وما يجب مراعاته عن شرائها، وأهم مزاياها وعيوبها.

أسعار اللاب توب المستعمل

فيما يلي بعض الأمثلة على أسعار اللاب توب المستعمل في مصر، وفقًا لمواقع البيع الإلكترونية:

- لاب توب Dell Latitude E5550 معالج Intel Core i5 الجيل الرابع، ذاكرة رام 8 جيجا، سعة تخزين 500 جيجا، شاشة 15.6 بوصة، سعره نحو 4 آلاف جنيه.

- حاسوب محمول HP Pavilion 15-au016ne معالج Intel Core i7 الجيل السابع، ذاكرة رام 16 جيجا، سعة تخزين 1 تيرا، شاشة 15.6 بوصة، سعره نحو 7 آلاف جنيه.

- لاب توب Apple MacBook Pro 13.3-inch (2017) معالج Intel Core i5 الجيل السابع، ذاكرة رام 8 جيجا، سعة تخزين 256 جيجا، شاشة 13.3 بوصة، سعره نحو 10 آلاف جنيه.

- حاسوب مزود بكارت شاشة مدمج وذاكرة 256 جيجا، يعمل بتقنية شبكة الجيل الرابع 4G وتصنيف آي بي 3 لمقاومة المياه والغبار، لون رملي، 1115G4، يصل سعره إلى نحو 9 آلاف جنيه.

- لاب توب للألعاب لينوفو ليجين 5 15ITH6H- i7-11800H - 16 جيجا - 512 جيجا إس إس دي - 15.6 فل إتش دي 165Hz - RTX 3060 6جيجا، دوس، أزرق، مع ماوس، DOS، يقدر سعره بنحو 50 ألف جنيه.

نصائح عند شراء حاسوب مستعمل

عند شراء لاب توب مستعمل، يجب التأكد من عدة أمور، منها:

- التأكد من أن اللاب توب يعمل بشكل جيد، واختبار جميع الوظائف، مثل الشاشة والصوت وشبكة الإنترنت.

- التأكد من أن اللاب توب ليس به أي عيوب خارجية، مثل الخدوش أو الكسر.

- التأكد من أن اللاب توب يحتوي على جميع ملحقاته الأصلية، مثل الشاحن والباور بانك.

- التحقق من تاريخ الشراء ومدة الضمان.

ما الذي يجب مراعاته عند شراء حاسوب مستعمل؟

عند شراء حاسوب محمول مستعمل، يجب مراعاة عدة أمور، منها:

- الميزانية: يجب تحديد ميزانية محددة قبل الشراء، وذلك لتحديد نطاق البحث.

- الاحتياجات: يجب تحديد الاحتياجات من اللاب توب، مثل نوع الاستخدام (الأعمال، الألعاب، التصميم، إلخ)، والحجم، والوزن، والأداء، والسعر.

- الحالة: يجب التأكد من أن اللاب توب في حالة جيدة، وفحصه جيدًا قبل الشراء.

- الضمان: يجب التأكد من وجود ضمان على اللاب توب، وذلك لضمان استبداله أو إصلاحه في حالة حدوث أي مشاكل.

مزايا شراء حاسوب مستعمل

هناك عدة مزايا لشراء لاب توب مستعمل، منها:

- أسعار الحاسوب المحمول المستعمل أقل بنسبة كبيرة من أسعار الجديد، وهو الأمر الذي يجعلك توفر أموالك.

- يوجد العديد من خيارات اللاب توب المستعمل المتاحة، مما يسمح للعميل باختيار اللاب توب المناسب لاحتياجاته.

- يمكن العثور على حاسوب مستعمل في حالة جيدة، وذلك في حال تم اختياره بعناية.

عيوب شراء حاسوب محمول مستعمل

وعلى الرغم من كل المزايا التي يحصل عليها من يقدم على شراء حاسوب محمول مستعمل، إلا أن هناك بعض العيوب التي تترتب على الإقدام على هذه الخطوة، وخاصة إذا قام بشرائه مَن ليس لديه خبرة في الحواسيب المحمولة، ومن تلك العيوب:

- عدم وجود ضمان؛ وذلك يعني أن العميل سيكون مسؤولًا عن أي مشاكل قد تحدث.

- قد يكون عمر اللاب توب المستعمل قصيرًا، وذلك إذا كان قد تم استخدامه بشكل مكثف.

- قد يكون أداء الحاسوب المستعمل أقل من الجديد، وذلك إذا كان يحتوي على مواصفات أقل.