أسعار أجهزة لابتوب أقل من 7000 جنيه.. «لو عايز تشتري نوع رخيص»

بالتزامن مع انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني، يبدأ الكثير من طلاب المدارس والجامعات بالبحث عن أفضل أنواع أجهزة اللابتوب، التي تجمع بين السعر المناسب والمواصفات الجيدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية على مستوى العالم.

رئيس شعبة الاتصالات: هدوء مبيعات ينعشها دخول المدارس

وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السوق تشهد حالة من الهدوء في المبيعات، وأن المتوقع الفترة المقبلة حدوث انتعاشة مع دخول المدارس.

أرخص أسعار أنواع اللابتوب

ورصدت «الوطن»، أرخص أسعار أنواع اللابتوب عبر مقارنة السعر والمواصفات من خلال أحد المنصات المتخصصة في البيع بالتجزئة وجاءت الأنواع والأسعار كالتالي:

لاب توب اسوس N402، انتل سيليرون E510MA-BR143T يأتي لاب توب اسوس بهارد 256 اس اس دي، وشاشة 15.6بوصة، وويندوز هوم 10 ، ويحتوي علي كارت شاشة انتل الترا اتش دي جرافيكس 600، كما يحتوي علي رام بسعة 4 جيجا، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 5200 جنيه.

لاب توب لينوفو، اي ام دي 3020 ايV14 82C6006GED أتي لاب توب لينوفوبهارد 1 تيرابايت و4 جيجا رام، وشاشة 14 بوصة، بالاضافة الي كارت شاشة مدمج اي ام دي راديون، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 6100 جنيه.

لاب توب لينوفو ايديا باد 3، بهارد 1 تيرا بايت، و4 جيجارام، وشاشة 15.6 N2040 يأتي لاب توب لينوفو اياديا باد3، انتل سيليرون بوصة، انتل 600 الترا اتش دي، وويندوز 11، وسعره حسب مواقع البيع بالتجزئة 6180 جنيها.