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علماء يابانيون يستعدون لمحاكاة عمل الدماغ بواسطة حاسوب خارق في 2024

كتب:

وكالات
08:31 م | الجمعة 23 يونيو 2023
اليابان تستعد لمحاكاة عمل الدماغ بواسطة حاسوب خارق

اليابان تستعد لمحاكاة عمل الدماغ بواسطة حاسوب خارق

تستعد وزارة الصحة والعمل اليابانية، لإطلاق مشروع لمحاكاة عمل دماغ الإنسان باستخدام حاسوب خارق عام 2024، أفادت بذلك صحيفة «Yomiuri» اليابانية.

نموذج لعمل الدماغ

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قالت إن العلماء اليابانيين سيشكلون قاعدة بيانات ستضم معلومات عن حالة المرضى المحليين ونتائج التجارب على القرود، ثم سيقوم جهاز الكمبيوتر الخارق بتحليل تلك القاعدة وسينشئ على أساسها نموذجا لعمل الدماغ، وينوي الباحثون الاستفادة من النموذج الذي سيحصلون عليه لاكتشاف أسباب ظهور الخرف والكآبة، وكذلك الحث على تجربة الأدوية العقاقير التي يتم تطويرها. 

ويتوقع أن تستغرق الدراسة التي ستجرى في إطار المشروع المذكور نحو 6 أعوام.

وتنوي وزارة الصحة اليابانية أن تستقطب لهذا الغرض موازنة إضافية قدرها 10 مليار ين، ما يعادل نحو 70 كليون دولار.

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بقلم وكالات