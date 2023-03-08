4 نصائح مهمة قبل شراء لابتوب مستعمل.. «يجب استشارة خبير»

تحرص شريحة كبيرة من العاملين فى المجالات المختلفة والطلاب، على شراء «لابتوب»، وذلك لإنجاز المهام التي يحتاجها العمل أو متابعة الدروس المختلفة والتحصيل الدراسي «أون لاين»، التي تعتمد عليها الكثير من الجامعات المصرية والأجنبية داخل مصر حاليا؛ إذ تصبح الأمور أكثر يسرا من خلال جهاز سريع وحديث.

شراء الأجهزة التكنولوجية المستعملة

ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية، التي أثرت على الحالة الاقتصادية في العديد من دول العالم، يبحث الكثيرون على شراء العديد من الأجهزة التكنولوجية المستعملة، والتى يمكن استخدمها مرة أخرى ولفترات طويلة، منها جهاز لاب توب مستعمل.

ويفضل البعض معرفة النصائح قبل الإقبال على عملية الشراء، حتى يضمن الحصول على لاب توب جيد وبسعر منها، لذا ومن خلال جولة لـ«الوطن» في الأسواق، كشف المهندس محمد خالد، أحد العاملين في أحد محلات الأجهزة الإلكترونية عن أهم النصائح عند شراء جهاز لاب توب مستعمل.

نصائح قبل شراء لابتوب مستعمل

- حجم الذاكرة العشوائية أو الرمات: يجب عند شراء جهاز لابتوب مستعمل، التأكد من حجم الذاكرة العشوائية، بحيث لا تقل عن 8 جيجا بايت، لأنه في حالة شراء جهاز أقل من 8 جيجا بايت، ستضطر لتزويده مستقبلا بذاكرة جديدة.

- سعة القرص: يجب ألا تقل سعة القرص عن 1 تيرا بايت، حتى تتحمل من تخزين البيانات والملفات كافة، ودون أن تتأثر بضغط التخزين.

- وحدة المعالجة المركزية: إذا كان اللاب توب للعمل على برامج الفوتوب شوب أو المونتاج او تعديل الصور، يجب أن يكون المعالج قوي، حتى يتحمل استخدمات البرامج المختلفة، كما يجب أيضا أن يحتوي على كارت شاشة مخصص، وذاكرة عشوائية كبيرة.

- حجم ووزن الجهاز: يجب مرعاة حجم ووزن اللاب توب، بحيث لا يزيد حجم الشاشة عن 17 بوصة، ليسهل التحرك به.