إذا كنت مسافرا للعمرة.. اعرف الحد الأقصى لشراء الريال السعودي من البنوك

يرغب كثير من المصريين في أداء مناسك العمرة، لذلك يتساءلون عن الحد الأقصى الذي تفرضه البنوك المصرية لشراء الريال السعودي، لإنجاز المعاملات المالية في السعودية.

الحد الأقصى لشراء الريال السعودي من البنوك

ويشترط لشراء الريال السعودي من البنوك المصرية، أن يكون للعميل حساب بنكي ساري المفعول، وأن يكون عميلا لحساب عليه حركة ونشاط لفترة لا تقل عن 3 أشهر، كما يشترط تقديم مستندات إثبات حجز الرحلة الجوية وتأشيرة السفر بغرض العمرة.

ويختلف الحد الأقصى لشراء الريال السعودي من بنك لآخر، فبعض البنوك تسمح بشراء 500 ريال سعودي كحد أقصى، بينما تسمح بنوك أخرى بشراء 2000 ريال سعودي كحد أقصى.

ويمكن للمواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، معرفة الحد الأقصى لشراء الريال السعودي من البنوك المصرية، من خلال التواصل مع البنك الذي يرغبون في التعامل معه.

وترصد في السطور التالية سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية بحسب جدول أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك، كما يلي.

سعر الريال السعودي

- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.23 جنيه.

- سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.23 جنيه.

- سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.26 جنيه.

- سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.26 جنيه.

- سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني 8.26 جنيه.

- سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 8.23 جنيه.