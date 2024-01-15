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سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين 15-1-2024

كتب:

وليد عبد السلام
03:45 م | الإثنين 15 يناير 2024
ريال سعودي

ريال سعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 15-1-2024 مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات، في ظل إقبال المواطنين للحصول على الريال السعودي للسفر لأداء مناسك عمرة شهر رجب، حيث سجل الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين 15-1-2024 بالبنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 15-1-2024 داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

واستقر سعر الريال السعودي، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 15-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 15-1-2024 داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 15-1-2024 ببنك قناة السويس، 8.25 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

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بقلم وليد عبد السلام