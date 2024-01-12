الكاتبة سلوى بكر: مقررات الأدب في المناهج الدراسية يجب أن تكون معاصرة

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر، إنّ المجلس الأعلى للثقافة، حاول منذ عهد الراحل الدكتور جابر عصفور أن ينشئ علاقة مع وزارة التربية والتعليم، فيما يخص بمقررات الأدب، لتكون مقررات معاصرة.

وأضافت «بكر» خلال استضافتها ببرنامج «الشاهد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه ليس من المعقول أن يدرس طفل في الصف الثاني الإعدادي قصائد من الشعر الجاهلي، فهي قصائد جميلة، لكن الطالب في هذا السن المبكر لا يستطيع استيعابها ولا يمكنها أن تعبر عنه، فالشعر يجب أن يعبر عن الناس.

واستكملت: «درسنا الأيام لطه حسين في المرحلة الثانوية، ودرسنا رواية وإسلاماه لعلي أحمد باكثير، ودرسنا بعض النصوص لأحمد أمين، ولكن لا يوجد شاعر أو كاتب معاصر في مصر له نص يدرس في التربية والتعليم، مثل جمال الغيطاني، وكذلك نجيب محفوظ، مؤكدة أنه تم المحاولة للتوجه لذلك من خلال بروتوكولات ولكن بدون فائدة، وهذا الامر يتعلق بالعقلية السائدة في التربية والتعليم، نحتاج إلى إرادة، وأرى أن مدارس الدولة والحكومة ستفرز أفضل وخيرة ما لدينا في كل المجالات».