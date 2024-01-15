مسؤول إسرائيلي سابق يعترف: «أتحمل مسؤولية طوفان الأقصى»

خرج رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، ليكشف مسؤوليته الأمنية عن اندلاع عملية «طوفان الأقصى» على يد الفصائل الفلسطينية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

اعتراف بالمسؤولية

وأشار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، اليوم الاثنين، إلى تحمله المسؤولية عن التقصير الأمني في البلاد الذي أدى لوقع عملية «طوفان الأقصى» على يد الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر الماضي، مطالبا بإبعاد الجيش عن الخلافات السياسية الحالية في إسرائيل بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

صمت طويل

وجاءت تصريحات كوفاخي بعد صمت طويل بسبب قانون الصمت المفروض على العسكريين في إسرائيل بعد خروجهم إلى التقاعد، ليعترف لأول مرة بتحمله مسؤولية الوضع الأمني في إسرائيل الذي وقع في 7 أكتوبر، وكان هذا بعد أقل من سنة من تركه منصبه العسكري، وتابع في كلمة له: «أسأل نفسي باستمرار: ما الذي كان بإمكاننا القيام به بشكل مختلف»، موضحا أنه حدث 7 أكتوبر يتطلب إجراء تحقيق مهني شاملة للخروج بنتائج منطقية، موجها بضرورة إيقاف الانقسام السياسي الحادث في إسرائيل الذي يهدد وجودها.

مناصب تولاها أفيفي كوفاخي

وشغل كوفاخي منصبه حتى يناير 2023، وقد بدأت ولايته في المنصب منذ 15 يناير 2019، وشغل في عام 2007 منصب رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة، ثم أصبح رئيس للمخابرات العسكرية في 2010، إلى أن أصبح قائد لقوات المنطقة الشمالية في إبريل 2014 ثم قائد للمنطقة بشكل كامل في نوفمبر من نفس العام.