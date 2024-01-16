5 أيام يحرم صيامها طوال العام.. تعرف عليها

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ الصيام طوال العام مباح عدا 5 أيام فقط يحرم فيها الصيام، وذلك في إجابته عن سؤال حول: «هل يحرم صيام أول أيام شهر رجب أو صيام الشهر كاملا؟».

وأضاف الباحث الشرعي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ «الصيام مستحب في أي يوم في العام، وواجب وفرض في شهر رمضان، إلا أنَّه حرام في يوم عيد الفطر، وفي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، ما دون ذلك مباح الصيام على مدار العام».

صيام شهر رجب

وأكّد «أبو اليزيد» أنَّ الصيام في شهر رجب مستحب من أفضل الأعمال وأحبها في هذا الشهر الفضيل، لافتًا إلى أنَّه يمكن صيام السُنة يومي الاثنين والخميس، وكذلك الثلاثة أيام البيض وهم أيام 13، 14،15 من شهر رجب، موضحًا أنّها سميت بهذا الاسم لأنّ القمر يكون فيها مكتملًا، وهي التي يطلق عليها الأيام البيض وليس الـ6 من شهر شوال كما هو معروف عند الكثيرين.