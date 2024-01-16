انقطاع المياه عن عدة مناطق في 4 محافظات اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات، انقطاع للمياه، اليوم الثلاثاء، عن عدة قرى ومناطق، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بالمحطات والشبكات، مع توفير سيارات مياه نقية عند الحاجة إليها.

قطع المياه عن عدة قرى ومناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن قطع مياه الشرب، اليوم الثلاثاء، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 12 منتصف الليل، لمدة 12 ساعة، عن 5 قرى رئيسية وهي قرى طنسا بني مالو، قمبش، سدس، هلية، صفط راشين، وتوابعها، بجانب شارع المستشفى ومنطقة فوريقة ببا، والأدوار العليا بمدينة ببا، إضافة إلى ضعف المياه بباقي المدينة، نظرًا للقيام بأعمال رفع كفاءة شبكة إمداد المياه بدائرة مركز ومدينة ببا.

قطع المياه عن قريتين بكفر الشيخ لمدة 12 ساعة

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، قطع المياه بقريتي الجرايدة والشطوط التابعتين لمركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساء، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

قطع المياه عن عدة مناطق في القليوبية لمدة 6 ساعات

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطوخ بمحافظة القليوبية قطع المياه، اليوم، لمدة 6 ساعات، عن عدة مناطق بالمدينة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

قطع المياه عن عدة مناطق بدمياط لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، انقطاع المياه عن مناطق «الرحامنة – الغنيمية»، اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 1 ظهر نفس اليوم لمدة 4 ساعات، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة الرحامنة.