مواعيد قطع وعودة وضخ المياه في 3 محافظات بالصعيد والدلتا والساحل

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركة التابعة بدمياط ومواعيد ضخ المياه بمدن مطروح وإعادة ضخ المياه بعد قليل بمناطق تابعة لمحافظة الأقصر.

مدة قطع المياه عن مناطق دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مناطق «الرحامنة - الغنيمية»، اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم غد الثلاثاء وحتى الساعة 1 ظهر نفس اليوم لمدة 4 ساعات، لافتا إلى أن سبب الانقطاع إلى إيقاف محطة الرحامنة وذلك لأعمال الصيانة.

سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، لافتة إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.

إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح

وأشارت الشركة إلى أنه تمت إعادة ضخ المياه لحالتها الطبيعية بمركز ومدينة كفر سعد وتوابعها بعد الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لخط صلب 800 مليمتر والذى نتج عنه انقطاع المياه نتيجة توقف محطة مياه كفر سليمان.

الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم لمحطة مياه الطود

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر إعادة ضخ المياه بعد قليل بمناطق «الكلاحين - نجع الجسور - النجع الطويل - نجع الدار - نجع مكى إسماعيل - الحسينات - نجع أبو بكر - نجع أبو عربى - نجع العمدة» بعد الانتهاء لأعمال التطهير والتعقيم لمحطة مياه الطود المدمجة الامكر الذي أدى إلى انقطاع الخدمة، من الساعة 2 عصر اليوم وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم.

مواعيد ضخ المياه بمطروح

وكشفت الشركة عن مواعيد ضخ المياه اليوم الاثنين في عدد من المناطق التابعة لها، كالتالي:

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عزبة الملاحة» من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «غرب المدينة» من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 مساء.