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يسري عبدالله: مصر درة التلاقي الثقافي في المنطقة

كتب:

محمد عزالدين
02:17 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
يسري عبدالله

يسري عبدالله

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إنّ مصر درة التلاقي الثقافي في المنطقة العربية.

دور مصر الثقافي في المنطقة

وأضاف «عبدالله»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز» أنه حتى تعود مصر لممارسة دورها المركزي الثقافي في المنطقة، يجب تحويل الاستراتيجيات الثقافية لخريطة عمل، وأن تكون هذه الاستراتيجيات قابلة للتطبيق.

مشروع ثقافي مصري

وتابع: «مصر بحاجة إلى مشروع ثقافي مصري، وأن يكون وطني الملامح والهوية، وأن يكون منفتحا على الدوائر الجيوثقافية المحيطة بنا، وأن يكون لهذا المشروع أيقونة وعلامة بارزة، وقد تكون الأيقونة تتحدث عن الوعي والمواطنة، وغيرها من المفاهيم الثقافية الأساسية».

واستطرد: «مصر ليس لديها أي قصور مادي بالنسبة للمجال الثقافي، وما يتحدث عن ذلك لا يريد أن يقوم بمهامه، إذ أن مصر تمتلك عدد كبير من مكتبات هيئة الكتاب، ودور النشر، وقصور الثقافة، والمسارح الثقافية، والأوبرا، لذا مصر لا تمتلك مشاكل في البنية المادية الثقافية».

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بقلم محمد عزالدين