زينة تشكر جمهور دبي على استقبالهم الحار لفريق عمل فيلم «الإسكندراني»

شاركت الفنانة زينة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور مع فريق عمل فيلم الإسكندراني، أثناء عرضة في دبي.

ونشرت زينة مجموعة صور، علّقت عليها قائلة: «عرض فيلم الإسكندراني في دبي واستقبال الجمهور الغالي في الإمارات بدبي فريق عمل الفيلم، شكرا لكرم استقبالكم».

أبطال فيلم «الإسكندراني»

فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: «أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبدالله، وغيرهم»، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.