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سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 16-1-2024

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كتب:

مريم حنفي
08:11 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.93 جنيه. 

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

- يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء. 

سعر الدولار في بنك مصر 

- يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا. 

سعر الدولار في بنك القاهرة 

- كما يصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك القاهرة إلى 30.95 جنيه بيعا أما سعر الشراء 30.75 جنيه. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- وعن سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي يصل إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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