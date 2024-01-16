سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 16-1-2024
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
كتب:
مريم حنفي
08:11 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.93 جنيه.
وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصر
- يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.
سعر الدولار في بنك القاهرة
- كما يصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك القاهرة إلى 30.95 جنيه بيعا أما سعر الشراء 30.75 جنيه.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
- وعن سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي يصل إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.