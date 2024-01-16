سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 16-1-2024

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، ويبلغ متوسط سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.93 جنيه.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- كما يصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك القاهرة إلى 30.95 جنيه بيعا أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وعن سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي يصل إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.