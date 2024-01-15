يشهد سعر الدولار اليوم الاثنين 15-1-2024 في البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا ومستمرا منذ أن تراجعت الأسعار داخل كل البنوك المصرية، الخميس الماضي، إذ يبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 30.90 جنيه، أما سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه، وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين 15-1-2024 في البنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

- يبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و 30.85 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في بنك مصر

- وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وعن سعر الدولار اليوم الاثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، يبلغ 30.90 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وبالنسبة لسعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة يسجل 30.85 جينه شراء و30.95 جنيه بيعا.