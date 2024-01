لقطات تحبس الأنفاس.. شاهد لحظة ثوران بركان ضخم جنوب غرب اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، ثوران بركان في جزيرة «سوانوسيجيما» النائية في جنوب غرب اليابان، وقال مركز شرطة محلي في مقاطعة كاجوشيما اليابانية، إنه لم يتم التأكد من حدوث أضرار، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وأصدرت الحكومة اليابانية تنبيهًا بثوران بركان جنوب اليابان من المستوى 3 إلى 5 لمنطقة سووانوسيجيما، مما أدى إلى منع الدخول إلى المناطق الخطرة القريبة من البركان، وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركانا في جزيرة بجنوب غرب اليابان بدأ في الثوران في وقت مبكر من اليوم السبت، وحثت المتسلقين وغيرهم على اتخاذ إجراءات لحماية حياتهم.

وحذرت الوكالة من احتمال قذف صخور كبيرة في الهواء ضمن دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين من الحفرة، جراء ثوران البركان، وأنشأت الحكومة مكتب اتصال في مكتب رئيس الوزراء لجمع المعلومات، وحذرت المواطنين من الاقتراب من البركان الواقع في جزيرة سووانوسيجيما، مضيفة: «قد يحدث ثوران، اتبع تعليمات الحكومة المحلية وابتعد عن المناطق الخطرة».

The eruption of the Sakurajima volcano occurred today in Japan pic.twitter.com/cPUcGyDkzp