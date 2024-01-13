لقطات تحبس الأنفاس.. شاهد لحظة ثوران بركان ضخم جنوب غرب اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، ثوران بركان في جزيرة «سوانوسيجيما» النائية في جنوب غرب اليابان، وقال مركز شرطة محلي في مقاطعة كاجوشيما اليابانية، إنه لم يتم التأكد من حدوث أضرار، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ثوران بركان في جنوب اليابان

وأصدرت الحكومة اليابانية تنبيهًا بثوران بركان جنوب اليابان من المستوى 3 إلى 5 لمنطقة سووانوسيجيما، مما أدى إلى منع الدخول إلى المناطق الخطرة القريبة من البركان، وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركانا في جزيرة بجنوب غرب اليابان بدأ في الثوران في وقت مبكر من اليوم السبت، وحثت المتسلقين وغيرهم على اتخاذ إجراءات لحماية حياتهم.

تحذيرات الحكومة اليابانية بشأن ثوران البركان

وحذرت الوكالة من احتمال قذف صخور كبيرة في الهواء ضمن دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين من الحفرة، جراء ثوران البركان، وأنشأت الحكومة مكتب اتصال في مكتب رئيس الوزراء لجمع المعلومات، وحذرت المواطنين من الاقتراب من البركان الواقع في جزيرة سووانوسيجيما، مضيفة: «قد يحدث ثوران، اتبع تعليمات الحكومة المحلية وابتعد عن المناطق الخطرة».

The eruption of the Sakurajima volcano occurred today in Japan pic.twitter.com/cPUcGyDkzp — Interesting Channel (@ChannelInteres) January 13, 2024

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الإندونيسية عن ثوارن بركان جبل «مارابي»، في مقاطعة سومطرة غرب البلاد، داعية السكان المحليين إلى مغادرة الأماكن القريبة من البركان، مع ضرورة توخي الحذر، بحسب وكالة أنباء «آنتارا» الإندونيسية للأنباء.

وقال رئيس قرية «بوكيت»، باتوبوا فيردوس، إن يوم الأحد الماضي، سمع المواطنون ما لا يقل عن 3 انفجارات مدوية، وانتشر في السماء ضوء أحمر يخرج من الحفرة، عند قمة بركان جبل «مارابي» في سومطرة.