حددت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، بداية من اليوم الأحد 14 يناير الجاري وحتى 22 فبراير 2024 موعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، إلكترونيا على موقع الوزارة، وترصد «الوطن» في السطور التالية 9 أخطاء يجب تجنبهم عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

9 أخطاء تجنبها عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

- كتابة الاسم والرقم القومي صحيح، ويفضل أن يتم كتابة البيانات من واقع شهادة ميلاد الطالب.

- التأكد من كتابة الشعبة بشكل صحيح، واللغة الثانية، والديانة، قبل الضغط على حفظ البيانات.

- تأكد الطالب أو ولي الأمر من مواد التخصص، أسفل الاستمارة.

- الصورة الشخصية للطلب التي سيتم تحميلها يجب أن تكون مطابقة لما سيتم تسليمها للمدرسة.

- أن يكون عنوان الطالب المذكور في الاستمارة مطابق للعنوان الموجود على بطاقة الرقم القومي للطالب أو ولي الأمر.

- التأكد من أن بيانات الخاصة بالطالب والموجودة سواء على الاستمارة الإلكترونية أو الورقية سليمة.

- في حالة اكتشاف وجود خطأ في استمارة الثانوية، يجب التوجه للإرشاد التعليمي لتصحيحها فورًا.

- التأكد من البيانات وطباعة الاستمارة مسؤولية الطالب وولي الأمر.

- قبل أن يقوم الطالب بتسليم الاستمارة يجب أن يقوم ولي الأمر بالتوقيع في المكان المخصص، أمام أعضاء غرفة الإرشاد التعليمي.