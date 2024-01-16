برومو «الملكة» لهالة صدقي يتخطى 300 ألف مشاهدة في أقل من 16 ساعة

حققت الفنانة هالة صدقي ردود فعل إيجابية بعد طرح البرمو التشويقي لفيلمها الجديد «الملكة»، والذي من المقرر طرحه بدور العرض يوم 18 يناير الجاري لينضم لقائمة أفلام رأس السنة.

برومو فيلم الملكة

وحقق برومو الفيلم على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على «فيس بوك»، نحو 322 ألف مشاهدة، في أقل من 16 ساعة، وتوالت التعليقات من الجمهور مهنئين الفنانة هالة صدقي بتجربتها السينمائية الجديدة .

أحداث الفيلم

تجسد الفنانة هالة صدقي من خلال أحداث الفيلم شخصية «ماجدة» وهي سيدة أعمال تتورط بالعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها المقربين والتي تجسدهما كل من دينا وانتصار، برفقة مديرة أعمالها والتي تجسدها الفنانة عارفة عبد الرسول، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم الملكة

الفيلم من بطولة هالة صدقي، ودينا، وشيرين رضا، وعارفة عبد الرسول، وكريم عفيفي، وباسم سمرة، ورانيا يوسف، وآخرين من اخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي.