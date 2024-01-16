فيلم «الإسكندراني» يحقق 618 ألف جنيه في دور العرض خلال يوم واحد

لازال الفنان أحمد العوضي يحقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير «الاسكندراني» الذي يعرض حالياً بدور العرض، ويحقق إيرادات مرتفعة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، إذ جاء في المرتبة الثانية بين عدد من الأفلام.

إيرادات فيلم «الاسكندراني» لـ أحمد العوضي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم «الإسكندراني» جاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض وحقق 618 ألف جنيه أمس، ولازال يتصدر المشهد ويحقق إيرادات مرتفعة وينافس بقوة بين الأعمال الأخرى.

دور أحمد العوضي في الاسكندراني

وجسّد الفنان أحمد العوضي شخصية «بكر الإسكندراني» الذي يدخل في صراعات عديدة، كما يبدو أنَّه ستجمعه علاقة عاطفية مع زينة، إذ تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال فيلم الاسكندراني

المخرج خالد يوسف يجمع بين عدد من النجوم في فيلم «الإسكندراني» منهم الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، وحسين فهمي، وعصام السقا، وصلاح عبدالله... وغيرهم، والفيلم من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.